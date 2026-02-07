Questa mattina si parla di un affare da 40 milioni di euro tra Inter e Bayern Monaco. Dalla Germania circolano voci di un possibile trasferimento che potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre. Le trattative sono ancora in corso, ma l’idea di un’operazione così grande sta facendo il giro del mondo del calcio.

Dalla Germania arriva una pazzesca indiscrezione di mercato: sotto i riflettori finiscono questa volta Inter e Bayern Monaco. Nell’ultimo periodo ha scalato diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu e oggi Yann Bisseck è di sicuro uno degli elementi più interessanti della rosa dell’ Inter. A tal punto che il centrale tedesco classe 2000 sembra sia finito nel mirino di una delle compagini più forti d’Europa e meglio attrezzate dal punto di vista della disponibilità economica, ovvero il Bayern Monaco. Bisseck (AnsaFoto) – Calciomercato.it Lo riferisce in queste ore ‘Sport1’, secondo cui la dirigenza bavarese sarebbe alla ricerca di un innesto giovane e di qualità nel reparto arretrato dopo il recente rinnovo di contratto da parte di Dayot Upamecano e avrebbe individuato proprio in Bisseck il rinforzo ideale per la propria difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Intrigo Inter-Bayern Monaco, trasferimento da 40 milioni: pazzesco

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha espresso apertura a un trasferimento al Napoli.

