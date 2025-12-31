Goretzka del Bayern Monaco apre al trasferimento al Napoli
Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha espresso apertura a un trasferimento al Napoli. La squadra azzurra, sotto la guida di Antonio Conte, cerca rinforzi per il reparto centrale, ancora indebolito da recenti infortuni. La possibilità di vedere Goretzka in azzurro si inserisce nel quadro di una strategia di rafforzamento mirata a competere al massimo livello. L’interesse è in fase di valutazione e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.
Il tedesco può essere il rinforzo per il centrocampo di Conte. La dirigenza partenopea continua a lavorare per rinforzare il reparto centrale azzurro, decimato dagli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
