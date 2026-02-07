Inter-Sassuolo Grosso | Sulla carta è proibitiva ma Su Bakayoko una cosa importante

Domani si gioca la sfida tra Inter e Sassuolo e l’allenatore neroverde, Grosso, non si nasconde: sulla carta sembra impossibile da vincere, ma invita la squadra a non mollare. Parla di un approccio serio e di un’attenzione speciale su Bakayoko, sottolineando quanto sia importante questa partita per la sua squadra.

Inter è descritta come una squadra dotata di qualità superiori, con un percorso ricco di risultati positivi. L’obiettivo dichiarato è resistere alle loro doti tecniche, conservare equilibrio e provare a trovare occasioni offensive utili. La situazione viene presentata come una gara impegnativa, ma non impossibile: la squadra punta a mettere in campo una prestazione di alto livello e a raggiungere i propri picchi durante l’incontro. Nel quadro degli infortunati, Boloca è vicino al rientro ma non sarà a disposizione per la sfida in programma; Turati resta fuori a causa di un attacco influenzale; Candé e Pieragnolo non saranno disponibili fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Fabio Grosso si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter.

Fabio Grosso si prepara alla partita contro l'Inter e non nasconde le difficoltà.

