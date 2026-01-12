Pagelle Inter-Napoli 2-2 Zielinski mastino | Akanji in sofferenza

Il match tra Inter e Napoli si è concluso con un pareggio 2-2, offrendo un incontro equilibrato e ricco di emozioni. Zielinski si è distinto come protagonista, mostrando grande determinazione, mentre Akanji ha avuto difficoltà nel contenere l’attacco avversario. L’incontro ha confermato l’importanza di ogni punto in campionato e il livello competitivo delle due squadre.

Lo scontro diretto di questa domenica di Serie A è appena passato in archivio, dopo averci regalato spettacolo e gol. Stiamo parlando della sfida tra Inter e Napoli, conclusasi con il risultato di 2-2. I nerazzurri impattano dopo due tempi intensi e di alto livello, in una serata fondamentale nella lotta per lo Scudetto. Gli uomini di Chivu rimangono in vetta alla classifica, a +4 dagli azzurri di Conte. Scopriamo insieme le pagelle dei meneghini. Pagelle Inter. Sommer 6: Non può nulla sulle reti di McTominay, per il resto è poco impegnato.. Bisseck 5.5: Statico sulla seconda rete partenopea, dopo una gara di attenzione e proposizione sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Pagelle Inter-Napoli 2-2, Zielinski mastino: Akanji in sofferenza Leggi anche: Pagelle Inter Napoli: Zielinski e Dimarco top, tanto rammarico per le amnesie difensive Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2: Akanji perde il duello con Hojlund, Mkhitaryan dà ordine. McTominay ha il killer instinct La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; Le pagelle di Lazio-Napoli: Noslin sbaglia tutto, Politano ispirato; Le pagelle di Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez dominante (7,5). I nerazzurri tornano primi a +2 sul Napoli; Serie A, il pagellone di metà campionato: 8 a Napoli e Inter, bene la Roma. Pagelle di Inter-Napoli 2-2: Dimarco e poi Calhanoglu. Ma tra i partenopei c'è l'immortale McTominay - 2 i top e flop e le pagelle del match: McTominay infinito, risponde prima a Dimarco e poi a Calhanoglu. sport.virgilio.it

