Fiera Anteprima di Natale | strade chiuse modifiche alla viabilità e al percorso dei bus

Arriva la fiera Anteprima di Natale in via Piacenza, nel quartiere genovese di San Gottardo, evento della tradizione che domenica 21 dicembre ospiterà banchi con artigianato e prodotti tipici. Come sempre, però, ci saranno modifiche alla viabilità e al percorso dei bus. Vi porto ai mercatini di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

