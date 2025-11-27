Infortunio Yerry Mina il difensore a rischio per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium | le sue condizioni e le parole di Pisacane in conferenza

Infortunio Yerry Mina, il difensore è in forte dubbio per la trasferta a Torino. Il tecnico Pisacane non cerca alibi: la rosa è profonda, serve lo spirito di gruppo. L’avvicinamento al match della Juventus contro il Cagliari è segnato dall’ombra di un infortunio chiave per i sardi. Il difensore Yerry Mina, elemento cruciale della retroguardia isolana, è in forte dubbio per la gara che si terrà all’ Allianz Stadium di Torino. L’allenatore Fabio Pisacane ha confermato il problema fisico in conferenza stampa. Il tecnico isolano ha specificato che il giocatore ha subito una contusione in allenamento, un fastidio che lo sta tenendo a riposo precauzionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

