Infortunio McTominay il periodo nero continua! Altro stop per il Napoli le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori

Il Napoli perde ancora un giocatore importante. McTominay si è infortunato durante la partita contro il Genoa e le sue condizioni non sono buone. I medici ancora valutano quanto tempo dovrà restare fuori. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime gare, e il suo stop si aggiunge a un momento difficile per il club.

Genoa-Napoli, infortunio per McTominay: al suo posto dentro GiovaneProblemi per McTominay al 35esimo minuto del primo tempo. Il numero 8 azzurro ha accusato un dolore alla coscia destra dopo un tiro. Ancora, dunque, un problema per Antonio Conte, che ... ilmattino.it

Cambio forzato per Conte, infortunio per McTominayAllertato lo staff medico azzurro McTominay ha tenuto botta fino all'intervallo in costante comunicazione con la panchina che si accertava delle sue condizioni. Dolorante, Antonio Conte è stato ... fantacalcio.it

