Inaugurato il 52° Nauticsud il salone nautico alla Mostra d’Oltremare sino a domenica 15 febbraio

Questa mattina è stato aperto ufficialmente il 52° Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’evento, che durerà fino a domenica 15 febbraio, porta in fiera più di 500 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi, gozzi e yacht. Ci sono anche oltre 800 marchi rappresentati da 121 aziende del settore nautico. La fiera si conferma uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati e gli operatori del mare.

Napoli, 7 febbraio 2026 – Inaugurazione articolata, con un convegno sull’economia della nautica da diporto al quale ha fatto seguito il taglio del nastro, quella del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La 52esima edizione, che durerà sino a domenica 15, vedrà nei saloni dell’ente fieristico esposte oltre 500 imbarcazioni, tra gommoni, motoscafi, gozzi e yacht, e più di 800 brand del settore rappresentati dalle 121 aziende espositrici. L’apertura dei lavori è stata salutata dalle lettere di augurio del Ministro al Turismo, Daniela Santanchè, e dal neopresidente della Regione Campania, Roberto Fico. 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa mattina a Napoli si apre il 52° Nauticsud, l'evento dedicato al mondo della nautica.

