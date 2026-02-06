52° Nauticsud sabato 7 alle ore 10.30 alla Mostra d’Oltremare di Napoli l’apertura del salone nautico

Questa mattina a Napoli si apre il 52° Nauticsud, l’evento dedicato al mondo della nautica. La cerimonia di inaugurazione si svolge alle 10.45 alla Mostra d’Oltremare, con un convegno sull’economia nautica e sulla Americas’ Cup. L’apertura ufficiale è iniziata con qualche minuto di anticipo, attirando appassionati e professionisti del settore.

La cerimonia inaugurale prenderà il via alle 10.45 in sala Italia del teatro Mediterraneo con il convegno sull'economia nautica e della Americas' Cup. Napoli, 6 febbraio 2026 – Doppio appuntamento, domani sabato 7 febbraio, per l'apertura del salone internazionale Nauticsud alla Mostra d'Oltremare. La cerimonia inaugurale, che prenderà il via alle 10.45 in sala Italia del teatro Mediterraneo, prevede, infatti un convegno sul tema dell'economia nautica e dell'Americas' Cup, poi, a seguire, il taglio del nastro al padiglione 5 del quartiere espositivo. La nove giorni internazionale del salone nautico, organizzato da AFINA in collaborazione con Mostra d'Oltremare, sarà aperta con l'importante presentazione dello studio realizzato da PWC Italia dal titolo: L'impatto economico della nautica da diporto e dell'America's Cup 2027 sulla Campania, che presenterà una approfondita analisi sul valore aggiunto del comparto della nautica da diporto in Campania e sul valore moltiplicatore dell'indotto economico che produrrà l'evento velico mondiale in favore della città di Napoli e dell'intero territorio.

