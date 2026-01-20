Rasmus Hojlund, noto attaccante del Napoli, è cresciuto a Horsholm, in Danimarca. Qui, suo padre ha dedicato un piccolo campetto in uno scantinato per affinare la sua tecnica. La sua formazione avviene lontano dai riflettori, in un ambiente semplice e familiare, che ha contribuito a plasmare il giocatore che oggi si affaccia nel calcio internazionale. Conoscere le sue origini aiuta a comprendere il percorso e la crescita di un talento emergente.

La casa dove è cresciuto, con davanti un suggestivo lago ghiacciato, la scuola e i campi da calcio della sua prima squadra, l’Horsholm-Usserod Idraetsklub, distano poche centinaia di metri. Rasmus Hojlund e i fratelli gemelli Oscar ed Emil, anche loro calciatori professionisti, li hanno percorsi centinaia di volte nel freddo di Horsholm, cittadina da venticinquemila abitanti una ventina di chilometri a nord di Copenaghen, dove tutt’ora vivono papà Anders e mamma Kirsten Winther. Il centravanti del Napoli è cresciuto qui, nella quiete di un comune dove tutto sembra scorrere lento. Dove non ci sono maxi condomini, ma solo villette con giardino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non poteva allenarsi coi fratelli, altrimenti...". Horsholm, dove Rasmus è diventato Hojlund

Gazzetta dello Sport: “Rasmus Hojlund da impazzire. Ma preoccupa…”Rasmus Hojlund ha dimostrato di essere un attaccante efficace, rispettando gli obiettivi assegnati in campo.

Leggi anche: Hojlund, il padre rivela: “Rasmus è pazzo di Napoli e dei tifosi”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cobolli a : Allenarsi con Alcaraz è stato super; Danilo Faso, il Sinner del tennistavolo; Pedalare sui rulli è come pedalare su strada?; Fitness e longevità: questo è l'allenamento per vivere più a lungo.

Davvero allenarsi al freddo fa male? Ecco la sorprendente verità - La scienza chiarisce quali sono i reali rischi e quando l’attività invernale può fare bene. msn.com