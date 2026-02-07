In arrivo i nuovi Btp Valore del governo | perché conviene a certi risparmiatori

Il governo mette di nuovo in vendita i Btp Valore, uno degli strumenti preferiti dagli italiani per investire i propri risparmi. Dal 2 al 6 marzo, il Ministero dell’Economia aprirà le iscrizioni, con possibilità di chiudere anticipatamente se il titolo si riempie prima. Chi ha già investito o sta pensando di farlo, potrà approfittare di questa occasione, che offre un modo semplice e sicuro per far lavorare i soldi.

A inizio marzo torna uno degli strumenti più popolari tra i risparmiatori italiani. Per cinque giorni, dal 2 al 6 marzo 2026, con collocamento previsto fino alle 13 salvo chiusura anticipata, il Ministero dell'Economia rimetterà sul mercato il Btp Valore, il titolo di Stato pensato in primo luogo.

