In Altre Parole stasera in Tv su La7 | Gramellini torna con Don Winslow e grandi ospiti

Questa sera su La7, Massimo Gramellini torna in tv con un nuovo appuntamento di Altre Parole. Ospite d’onore lo scrittore Don Winslow, insieme a diversi altri ospiti che parleranno di attualità, scienza, cinema e cultura. Il programma offre un’occasione per fare il punto sui fatti più recenti e affrontare temi vari, dalla politica all’informazione. La trasmissione, come sempre, promette analisi dirette e coinvolgenti, senza troppi fronzoli.

Un nuovo viaggio nell'attualità con Massimo Gramellini: analisi dei fatti della settimana, scienza, cinema e cultura con lo scrittore statunitense e gli altri ospiti di stasera 31 gennaio. Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini, in onda stasera sabato 31 gennaio alle 20:30 su La7. Informazione, cultura e attualità tornano a intrecciarsi in un racconto originale fatto di storie, riflessioni e confronti per leggere il presente da prospettive diverse. Come da tradizione, la puntata si aprirà con l'editoriale di Massimo Gramellini e si concluderà con il suo racconto della Buonanotte, diventato ormai uno dei momenti più riconoscibili del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

