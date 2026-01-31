Questa sera su La7, Massimo Gramellini torna in tv con un nuovo appuntamento di Altre Parole. Ospite d’onore lo scrittore Don Winslow, insieme a diversi altri ospiti che parleranno di attualità, scienza, cinema e cultura. Il programma offre un’occasione per fare il punto sui fatti più recenti e affrontare temi vari, dalla politica all’informazione. La trasmissione, come sempre, promette analisi dirette e coinvolgenti, senza troppi fronzoli.

Un nuovo viaggio nell'attualità con Massimo Gramellini: analisi dei fatti della settimana, scienza, cinema e cultura con lo scrittore statunitense e gli altri ospiti di stasera 31 gennaio. Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini, in onda stasera sabato 31 gennaio alle 20:30 su La7. Informazione, cultura e attualità tornano a intrecciarsi in un racconto originale fatto di storie, riflessioni e confronti per leggere il presente da prospettive diverse. Come da tradizione, la puntata si aprirà con l'editoriale di Massimo Gramellini e si concluderà con il suo racconto della Buonanotte, diventato ormai uno dei momenti più riconoscibili del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - In Altre Parole stasera in Tv su La7: Gramellini torna con Don Winslow e grandi ospiti

Approfondimenti su Altre Parole

Stasera su La7, in Altre Parole, Gramellini intervista Toni Servillo e Renzo Arbore.

Su La7, il 24 gennaio, l’attenzione è rivolta a un approfondimento di attualità e cultura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Altre Parole

Argomenti discussi: In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo Leo; In altre parole - Puntata del 24/1/2026; In altre parole su La7, gli ospiti del 10 gennaio: da Toni Servillo a Renzo Arbore; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 24 gennaio.

In altre parole su La7, gli ospiti del 31 gennaio da Miriam Leone a Sigfrido RanucciTra gli ospiti di oggi ci sono anche Giorgio Parisi, Miriam Leone, Don Winslow, Sigfrido Ranucci, Antonio Catania ... msn.com

In Altre Parole con Gad Lerner, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi tra gli ospitiIn Altre Parole: Massimo Gramellini torna su La7 con Gad Lerner, Luciana Castellina, Donato Carrisi, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi ... davidemaggio.it

UN RACCONTO STRAORDINARIO DEL MONDO CRIMINALE Sei storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. assolutament - facebook.com facebook

“Tu sei italiano, io sono latino, non ci sono bianchi, qui” (cit. Don Winslow) x.com