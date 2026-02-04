Flacks ha deciso di puntare su Danieli e Metinvest per risollevare l’ex Ilva di Taranto. La società americana ha scelto queste due aziende come partner principali per il rilancio dello stabilimento, che da mesi è al centro di tensioni e incertezze. La decisione arriva in un momento di stretta sul progetto di rilancio, mentre i lavoratori attendono novità concrete.

Flacks sceglie Danieli e Metinvest come partner d’elezione per il salvataggio e il rilancio dell’ex Ilva di Taranto. Secondo quanto appreso dal Giornale, il patron del gruppo Usa Michael Flacks ( in foto ) ha selezionato i due player tra i tanti alla finestra e con loro porterà avanti la decarbonizzazione del siderurgico di Taranto. «In una seconda fase - ha chiarito poi Flacks - potremmo pensare a un ingresso nella newco con una quota massima del 10%, un 5% a testa. Ma al momento siamo su un piano di collaborazione per il rilancio». La scorsa estate il gruppo Danieli si era già detto pronto a fare la propria parte a Taranto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilva, stretta sul piano di rilancio. Flacks sceglie Danieli e Metinvest

Approfondimenti su Ilva Taranto

Il piano di Flacks per l’Ilva prevede di rispettare l’ambiente e mantenere le porte aperte alla città.

Il piano finanziario di Flacks per l'Ilva prevede un investimento privato di 4 miliardi di euro, supportato da un intervento pubblico di 2,6 miliardi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ilva Taranto

Argomenti discussi: Ilva, stretta sul piano di rilancio. Flacks sceglie Danieli e Metinvest; ###Morning note: economia e finanza dai giornali.

Emiliano, 'serve impegno pubblico sul rilancio dell'ex Ilva e sul piano industriale'La novità di oggi è che tutte le forze sindacali unite e tutti gli enti locali, più la Regione, hanno sottoscritto un verbale per chiedere al governo due punti essenziali: di rispettare il piano di ... ansa.it

Risiko dell’acciaio. Dopo l’Ilva Flacks punta anche su British SteelL’imprenditore sogna un polo integrato tra gli stabilimenti di Taranto e Scunthorpe, ma anche in Regno Unito c’è molto da fare per ... huffingtonpost.it

URSO VENGA IN PARLAMENTO A CHIARIRE I RIMBORSI MILIONARI A MITTAL Nella gestione del dossier ex Ilva da parte del governo Meloni non c’è mai fine al peggio. Da alcuni documenti contabili e da organi di stampa viene evidenziato come, nel c - facebook.com facebook