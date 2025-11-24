Udo Kier, attore tedesco diventato un’icona cult del cinema internazionale, è morto il 24 novembre 2025 all’età di 81 anni. La notizia è stata confermata dal suo compagno, l’artista Delbert McBride, che ha comunicato la scomparsa di uno dei volti più riconoscibili e versatili della settima arte degli ultimi cinquant’anni. Nato in Germania, Kier ha costruito una carriera straordinaria collaborando con alcuni dei più grandi nomi del cinema d’autore e della cultura pop. La sua filmografia conta oltre 200 film, spaziando dal cinema underground agli blockbuster hollywoodiani, dal thriller psicologico alla commedia, fino ai film d’avanguardia che lo hanno reso una leleggenda tra gli appassionati di cinema indipendente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morto Udo Kier, il volto che ha attraversato 50 anni di cinema da Dario Argento a Madonna