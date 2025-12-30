Elezioni a Faenza il sindaco Isola a Salotto blu | Mi ricandido la nostra alleanza politica si allargherà

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del maggio 2026. Durante un intervento a Salotto Blu, Isola ha confermato l’intenzione di rafforzare l’alleanza politica della sua coalizione, sottolineando l’impegno a proseguire il lavoro avviato nel suo primo mandato. La campagna elettorale si avvicina, e le prossime settimane saranno decisive per definire il percorso politico in vista delle elezioni.

Massimo Isola sta terminando il primo mandato da sindaco della città di Faenza, con le elezioni comunali che si terranno nel maggio 2026. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto Blu che andrà in onda stasera alle 23 su VideoRegione (canale 99), Isola ha confermato.

