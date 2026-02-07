Il rimbrotto di Baruffi | Basta liti o siamo morti

Il leader di Modena, Baruffi, lancia un appello chiaro: basta litigare. Durante un incontro pubblico, ha detto che se le città continuano a discutere su chi riceve più fondi, invece di unirsi per rafforzare le proprie aziende, rischiano di perdere tutto.

"Se ci mettiamo a litigare tra noi se Modena e Reggio ricevono troppo poco rispetto a Bologna, anziché lavorare insieme per costruire un’ azienda unica più forte, allora siamo già morti". Nell’intervento che ha sancito il via libera al tandem Massimo Paradisi-Diego Lenzini l’assessore regionale Davide Baruffi ha salutato favorevolmente l’accordo a cui lui ha lavorato assieme agli altri dirigenti e invitato il partito modenese a concentrarsi adesso sui temi davvero strategici del territorio, dalla sanità al trasporto pubblico. Una riflessione, quella sul trasporto pubblico ascoltato con attenzione e che in diversi a palazzo Europa giovedì sera hanno interpretato come una bacchettata alla giunta Mezzetti a lasciar stare le contrapposizioni e a instaurare un rapporto più collaborativo per il bene dei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

