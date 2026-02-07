Il riformismo trasformativo europeo è la scommessa del nostro tempo

Un lavoratore quarantenne perde il lavoro in un settore che sta scomparendo. La crisi colpisce molte persone che si trovano a dover reinventare la propria vita professionale in fretta. La domanda è come il sistema possa aiutare chi si trova in queste difficoltà, e se ci siano strumenti efficaci per favorire una vera trasformazione. La discussione sulla strada da seguire continua a tenere banco tra politici, sindacati e imprese.

Immaginiamo una situazione ormai comune. Un lavoratore quarantenne perde il posto in un settore in declino. Ha competenze maturate in anni di esperienza, ma non più spendibili immediatamente. Il sostegno al reddito è limitato nel tempo e scollegato da un reale percorso di riqualificazione. I servizi per l'impiego non intercettano le esigenze delle imprese. La formazione disponibile è generica. Nel frattempo, le spese familiari aumentano: un genitore anziano diventa non autosufficiente, i servizi territoriali sono insufficienti, il carico ricade quasi interamente sulla famiglia. Questa storia non è un'eccezione.

