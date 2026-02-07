Il palloncino della pace per festeggiare l’amore

In piazza Matteotti, questa sera, è stato allestito uno spazio dedicato alla festa dell’amore. Luminarie colorate e scatti fotografici hanno riempito viale Buozzi, creando un’atmosfera calda e accogliente. Un modo semplice per celebrare le diverse sfumature dell’amore, con cittadini e visitatori che si sono fermati a scattare foto e a godersi le luci. Una giornata di allegria e condivisione, senza grandi proclami, solo con il desiderio di vivere un momento di festa.

Uno spazio in piazza Matteotti dedicato agli scatti fotografici e luminarie a tema lungo viale Buozzi per celebrare l’amore in tutte le sue forme. E’ stato completato l’allestimento dell’isola-giardino, con annessa panchina, per la festa di San Valentino. Accanto è raffigurata la celebre bambina con il palloncino dell’artista Banksy. L’opera dello street artist conosciuto in tutto il mondo era nata nel 2002 da una serie di disegni, alcuni dei quali utilizzati per il sociale: nel 2005 sul muro di separazione in Palestina, nel 2014 a supporto della crisi dei rifugiati siriani e anche durante le elezioni britanniche del 2017. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il palloncino della pace per festeggiare l’amore Approfondimenti su piazza Matteotti Le New Balance 204L Valentine's Day sono un regalo fantastico per festeggiare l'amore (almeno sul fronte sneaker) Le New Balance 204L Valentine's Day sono un'opzione elegante e discreta per celebrare l'amore, anche attraverso le sneaker. Giorno della Memoria ad Ailano: la Fiaccola della Pace sigla il primo “Gemellaggio di Pace” nel Matese con Valle Agricola | FOTO Ailano e Valle Agricola si sono stretti in un gesto simbolico nel Parco Nazionale del Matese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su piazza Matteotti Argomenti discussi: Il palloncino della pace per festeggiare l’amore; BANKSY DA RECORD AD ASSISI, LA MOSTRA CHIUDE CON OLTRE 75MILA VISITATORI; Mondragone, Fiaccola della Pace pianta il 1° Albero della Pace dedicato a Mons. Nogaro - Pressenza; Claudio Milani in Raconto alla rovescia per il Mese della Pace a Erba. VENERDI 13 FEBBRAIO PASSI DI PACE ORE 19.30 WORKSHOP MUSICALE CON LA RAINBOW JAM E ARE kRISHNA . Porta il tuo strumento e suona con noi. ore 20.30 STRADA FACENDO evento DI PACE nel ricordo del Patto della Fratellanza Universale facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.