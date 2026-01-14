Canottaggio Rossano si candida alla presidenza della Federazione
Rossano Galtarossa, noto atleta e figura di rilievo nel canottaggio italiano, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. Con un’esperienza pluriennale nel settore, Galtarossa si propone per guidare la federazione nel prossimo triennio, portando avanti un progetto di continuità e sviluppo per il movimento. La sua candidatura apre un nuovo capitolo per il canottaggio nazionale.
Ora è ufficiale. Rossano Galtarossa, figura storica del canottaggio italiano e tra gli sportivi padovani più noti a livello globale, ha annunciato la propria candidatura per la presidenza della Federazione Italiana Canottaggio per il prossimo triennio. Nel suo messaggio pubblico sui social. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
