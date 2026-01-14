Canottaggio Rossano si candida alla presidenza della Federazione

Rossano Galtarossa, noto atleta e figura di rilievo nel canottaggio italiano, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. Con un’esperienza pluriennale nel settore, Galtarossa si propone per guidare la federazione nel prossimo triennio, portando avanti un progetto di continuità e sviluppo per il movimento. La sua candidatura apre un nuovo capitolo per il canottaggio nazionale.

Canottaggio, Tizzano eletto nuovo presidente della FIC - Davide Tizzano è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2025- corrieredellosport.it

Federazione Canottaggio, Tizzano il nuovo presidente (finisce l’era Abbagnale) - Da un campione olimpico all'altro, Davide Tizzano ha battuto oggi Giuseppe Abbagnale ed è il nuovo presidente della Fic, Federazione italiana canottaggio. repubblica.it

LA STAGIONE FISDIR Si prospetta una 2026 intenso per il canottaggio Fisdir Federazione Leggi la news https://tinyurl.com/5n7rrfn2 facebook

