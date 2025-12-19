Il Larp un nuovo linguaggio del settore creativo

Il Larp nasce come un innovativo linguaggio nel panorama creativo, unendo gioco, narrazione e formazione. Promosso da Eryados con il supporto di DiSCo Lazio, il progetto semestrale si rivolge agli studenti universitari del Lazio, offrendo un’opportunità unica di esplorare il potenziale educativo e artistico di questa forma di intrattenimento dal vivo. Un’occasione per sperimentare nuove modalità di apprendimento e crescita culturale.

Si è concluso con successo Nuovi linguaggi del settore creativo: il Larp, il progetto semestrale promosso da Eryados e realizzato con il contributo di DiSCo Lazio, che si è rivolto agli studenti universitari del Lazio per valorizzare il Live Action Role Play come strumento educativo e creativo. Da aprile a dicembre il percorso ha combinato formazione teorico-pratica, esperienze professionali in contesti Larp nazionali e la realizzazione di una pluralità di eventi immersivi ideati dagli stessi studenti con professionisti del settore. Una struttura che ha permesso ai partecipanti di sviluppare competenze narrative, organizzative e produttive spendibili nel settore culturale. 🔗 Leggi su Funweek.it

