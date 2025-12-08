Chip, silicio, intelligenza artificiale, droni. Taiwan è un pilastro delle nuove tecnologie, un anello cruciale della loro industria manifatturiera. L’economia di Taipei sembra volare. E, in effetti, la crescita del prodotto interno lordo lo conferma: +8 per cento per due trimestri consecutivi, un risultato raro per un’economia sviluppata e che dovrebbe spingere la crescita del PIL del 2025 vicino al 7,4 per cento, superando anche quella della Cina continentale. Eppure, lì dove si producono le tecnologie del futuro, molte persone faticano a immaginare il proprio. In una società da sempre celebrata per la resilienza e l’ingegno, migliaia di giovani si scoprono stanchi, disillusi, incapaci di trovare un posto nel “ miracolo taiwanese “. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il lato oscuro del miracolo taiwanese tra boom e disuguaglianze