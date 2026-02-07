Il corvo della Camera è tornato a Montecitorio nella sua stanza

Questa mattina il dottor Roberto Cerreto è tornato a Montecitorio, dove ha ripreso posto nella sua stanza. Dopo qualche tempo lontano, ha fatto il suo ingresso alla Camera dei deputati e si è diretto subito alla mensa per pranzare. La sua presenza non è passata inosservata tra colleghi e addetti ai lavori.

Ieri mattina il dottor Roberto Cerreto è rientrato alla Camera dei deputati ed è andato a pranzo a mensa. Sei mesi di sospensione sono trascorsi da quando le telecamere dell'Aula di Montecitorio avevano ripreso il consigliere parlamentare mentre depositava un plico anonimo contenente accuse contro alcuni colleghi in corsa per la nomina a vicesegretario generale. Il dottor Cerreto, già capo di gabinetto di due ministri e consigliere caposervizio alle commissioni d'inchiesta, ieri ha ripreso possesso anche della sua stanza. Solo che nel frattempo, qualche settimane fa, al personale della Camera si era presentata una nuova caposervizio.

