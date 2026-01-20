Il Corvo di Montecitorio punito con 3 mila euro di stipendio e a febbraio torna a lavoro

Roberto Cerreto sta per tornare al lavoro a Montecitorio. Dopo mesi di sospensione e stipendio ridotto, sì, ma a 3 mila euro netti. Così la Camera ha punito il Corvo di Montecitorio, che aveva creato e recapitato un dossier anonimo con riferimenti a inclinazioni sessuali e accuse gravi nei confronti di colleghi che aspiravano alla sua stessa nomina. E così ai primi di febbraio tornerà a fare il suo lavoro. Cerreto percepiva circa 10 mila euro netti mensili. Tra due settimane tutto tornerà come prima. Il dossieraggio alla Camera. Il Foglio, che aveva raccontato dei dossier dati all’FdI Giovanni Donzelli, racconta che la materia del contendere era il posto di vicesegretario generale della Camera.🔗 Leggi su Open.online

