Conto alla rovescia per Nse 2025 | la fiera che porta lo spazio sulla terra

Non solo conferenze di alto profilo e incontri tra i protagonisti della Space Economy mondiale: NSE - New Space Economy Expoforum 2025 (10-12 dicembre, Fiera Roma), organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, si prepara a trasformare i padiglioni in un autentico laboratorio del futuro. Un grande spazio espositivo dove innovazione scientifica, prototipi d'avanguardia e dimostrazioni dal vivo renderanno lo Spazio qualcosa da vedere, toccare, sperimentare. Tra i protagonisti attesi anche il Colonnello Walter Villadei, astronauta dell'Aeronautica Militare, che porterà in fiera la sua testimonianza diretta di vita e lavoro in ambiente spaziale e incontrerà studenti e giovani talenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

