Oggi il Centro per le Famiglie festeggia quattro anni di attività. Dalle 16 alle 18, all’Officina delle Opportunità, si terrà un evento speciale con uno spettacolo teatrale. Dopo la rappresentazione, ci sarà il taglio della torta e un brindisi per celebrare il traguardo raggiunto. La giornata sarà un’occasione per incontrare genitori e bambini e condividere qualche momento di allegria.

Questo pomeriggio, dalle 16 alle 18, il Centro per le Famiglie celebrerà il suo quarto compleanno con un evento all’ Officina delle Opportunità, che sarà caratterizzato da uno spettacolo teatrale seguito da taglio della torta e brindisi. L’appuntamento rientra nel più ampio progetto ‘Servizi per giovani e famiglie a Pistoia’, nato dalla co-progettazione tra Comune di Pistoia e Istituti Raggruppati in collaborazione con Cooperativa Intrecci e Cooperativa Manusa. La conferenza stampa di ieri mattina in Sala Grandonio è servita non solo per presentare il compleanno odierno, ma più in generale per fare il punto sulle tante iniziative che hanno visto la luce a Pistoia negli ultimi quattro anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro per le famiglie. Quattro anni di attività: "L’obiettivo è sostenere i genitori e i bambini"

Da mercoledì 11 febbraio, i genitori di Valmadrera e dei comuni vicini possono contare su un nuovo supporto gratuito.

