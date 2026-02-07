ICR Start | 54 licenziamenti a Reggio Emilia dopo la decisione di Ppg Industries Sindacati in sciopero

La fabbrica ICR Start di Reggio Emilia chiude definitivamente, lasciando a casa 54 lavoratori. La decisione arriva dopo che Ppg Industries ha preso la strada della chiusura del sito. I sindacati hanno già indetto uno sciopero per protestare contro questa mossa, che colpisce un punto storico dell’industria chimica locale. La situazione resta tesa e si aspetta una risposta concreta dalle istituzioni.

La storica Industria Chimica Reggiana Start, un punto di riferimento nel panorama industriale della provincia, ha annunciato una brusca chiusura che si traduce in 54 licenziamenti per i dipendenti del sito di Reggio Emilia. La decisione, comunicata ieri mattina alla rappresentanza sindacale aziendale dal gruppo americano Ppg Industries, proprietario dal 2020 dell’azienda fondata nel 1961, getta un’ombra pesante sul futuro occupazionale del territorio e riaccende il dibattito sulla fragilità del tessuto manifatturiero locale. L’impianto, specializzato nella produzione di stucchi per carrozzeria e mastici per pietra – prodotti con il marchio Sprint, riconosciuto a livello internazionale – risente da tempo di un calo dei volumi e di un’infrastruttura considerata obsoleta, richiedente investimenti che l’azienda ha ritenuto eccessivi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Emilia Chiude la storica Icr Start. Avviati 54 licenziamenti. Cgil: "Da lunedì presidio" La Icr Start di Reggio chiude i battenti dopo oltre 60 anni di attività. Crisi ex Gicap, sindacati proclamano sciopero: rischio licenziamenti nei punti vendita Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggio Emilia Argomenti discussi: Chiude la storica Icr Start. Avviati 54 licenziamenti. Cgil: Da lunedì presidio; Chiude la storica Icr Start Avviati 54 licenziamenti Cgil | Da lunedì presidio. Chiude la storica Icr Start. Avviati 54 licenziamenti. Cgil: Da lunedì presidioIl Gruppo americano Ppg Industries annuncia lo stop del sito reggiano. La Filctem: Fulmine a ciel sereno, chiediamo l’intervento delle istituzioni. ilrestodelcarlino.it Stellantis, sospesi i 54 licenziamenti in Trasnova a Pomigliano d’ArcoRevocati i licenziamenti dei 54 operai Trasnova a Pomigliano d'Arco, dell'indotto Stellantis. I posti di lavoro sono salvi, almeno per un anno. Questo l'accordo siglato oggi dai sindacati Fim, Fiom, ... fanpage.it Nei giorni scorsi Reggio Emilia ha ospitato una visita istituzionale dell’Associazione Catalana dei Municipi, nell’ambito di un viaggio studio dedicato alle buone pratiche di economia circolare. Dopo il saluto istituzionale del Sindaco Marco Massari nella Sal facebook 15 punti e i liberi che decidono il match contro Reggio Emilia per Erick Green #TuttoUnAltroSport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.