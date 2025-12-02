Crisi ex Gicap sindacati proclamano sciopero | rischio licenziamenti nei punti vendita

Filcams Cgil Messina, Fisascat Cisl Messina e Uiltucs Sicilia Sezione di Messina lanciano l’allarme sulla crisi che sta colpendo i punti vendita della rete ex GICAP, oggi in parte gestiti e acquisiti da Ergon Spa.Nel 2021, il Tribunale di Messina aveva concesso in fitto di ramo d’azienda a Ergon. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

