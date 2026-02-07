La protesta dei sindacati si fa sentire: vogliono difendere i posti di lavoro del personale Ata. Al momento, i numeri sono chiari: la provincia perderà un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali amministrativi. Le organizzazioni sindacali chiedono interventi immediati per tutelare chi lavora nelle scuole, mentre si aspettano risposte concrete dalle istituzioni.

"Al momento i dati certi rispetto ai posti in organico di diritto che la provincia perderà sono di 1 dirigente scolastico e 1 direttore dei servizi generali amministrativi. Sul resto del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario), che sarà quello principalmente colpito dal taglio, si attendono i dati della chiusura delle iscrizioni per poter avere contezza dell’esatto numero di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi che risulteranno in esubero e per i quali si avrà una perdita in organico di diritto". Questo il quadro fornito da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Rua Snals rispetto alla situazione degli Istituti comprensivi 2 e 3 di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I sindacati: "Personale Ata, difendere i posti di lavoro"

