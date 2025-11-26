Prova al pc personale Ata in rivolta | In 581 perdono un giorno di lavoro

"Siamo nell'era di internet e dell'intelligenza artificiale, si sono fatti esami universitari e di Stato online, ma al personale della scuola si chiede di restare ai tempi delle caverne. Risultato: tra il 15 e il 19 dicembre, 581 Ata reggiani dovranno perdere una giornata di lavoro per svolgere una prova d'esame online sballottati in tutta la regione". Lo denuncia Ciro Fiore, segretario generale aggiunto di Cisl Scuola Emilia Centrale. "È incredibile che una prova al computer per premiare professionalità e competenze si trasformi in un viaggio della speranza. Questa gestione rivela una distanza profonda tra chi organizza e chi vive le scuole.

