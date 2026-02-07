Dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa a Marassi, Rasmus Hojlund si è fermato ai microfoni di Dazn. L’attaccante danese ha ammesso di aver avuto fortuna sui rigori e ha detto che deve ancora lavorarci sopra. Non si sente ancora sicuro al 100% e vuole migliorare per essere più efficace in queste situazioni.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-gara della vittoria a Marassi contro il Genoa. Di seguito quanto dichiarato. «Devo allenarmi ancora un po’ sui rigori, diciamo che sono contento che sia entrata. Sono stato fortunato. Mi sono preso una grande responsabilità, ma va bene così. L’importante, alla fine, è che sia entrato il pallone. Vergara? Sta facendo benissimo, devo fargli i miei complimenti. I rigori sono sempre difficili, però in generale sono contento di quello che ho fatto oggi per la mia squadra» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: «Sui rigori devo allenarmi ancora, sono stato fortunato»

Dopo la vittoria in quattro set contro l'americano Spizzirri, Jannik Sinner ha commentato le difficoltà incontrate.

