Dopo la vittoria in quattro set contro l’americano Spizzirri, Jannik Sinner ha commentato le difficoltà incontrate. “Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunato”, ha dichiarato, sottolineando le sfide fisiche affrontate durante il match. L’atleta ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, è riuscito a mantenere la concentrazione e a portare a casa il risultato.

Una partita incredibile, che sembrava persa con Jannik Sinner in preda ai crampi nel terzo set. Poi la pausa per la regola del calore che fa interrompere il gioco, la chiusura del tetto della Rod Laver Arena, e la svolta. Jannik Sinner è agli ottavi dopo una drammatica partita vinta in quattro set 4-6 6-3 6-4 6-4 - sullo statunitense Spizzirri. "Per prima cosa voglio cominciare con i complimenti a Spizzirri - ha detto Sinner nell'intervista in campo -, è un giocatore incredibile. Ha dimostrato che potrà avere una grande stagione e glielo auguro". Jannik ha poi raccontato dei problemi fisici per il caldo: "Oggi ho fatto molto fatica fisicamente - ha detto -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunato"

Sinner: "Avevo crampi in tutto il corpo, ma sono rimasto calmo e sono stato fortunato"Dopo una vittoria in quattro set contro Spizzirri, Jannik Sinner ha condiviso le sue impressioni, spiegando di aver affrontato crampi in tutto il corpo.

Il racconto di Jannik Sinner: “Prima le gambe, poi le braccia: crampi ovunque. Sono stato fortunato”Jannik Sinner ha affrontato una sfida difficile durante l’Australian Open 2026, rischiando di uscire al terzo turno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sinner: Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunato; Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi; Monaco: Sinner può prendersi più punti a rete. In Musetti ho rivisto una tendenza al lamento; Jannik Sinner: La mia famiglia non aveva abbastanza soldi — la rivelazione inaspettata del campione italiano.

Sinner: Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunatoJannik dopo il successo in 4 set sullo statunitense Spizzirri: Oggi ho fatto molto fatica fisicamente. Ho avuto fortuna con la regola del calore, mi sono preso il mio tempo e ho iniziato a sentirmi m ... gazzetta.it

Cosa é successo a Sinner contro Spizzirri: crampi ovunque, match quasi perso, poi l’interruzioneSi sta trasformando in un incubo il match di terzo turno degli Australian Open per Jannik Sinner, ma il numero due del mondo potrebbe aver appena avuto un ... oasport.it

"Chiesa il Sinner del calcio italiano Io ce l'avevo in squadra quando l'ho detto in Nazionale e volevo fargli un complimento. Ha qualità indubbie, evidenti. Sinner è uno dei più forti, in questa ripetitività di avere quella costanza e perseveranza. Lì era per i colpi - facebook.com facebook