Una maxi operazione delle forze dell’ordine ha portato all’ arresto di nove persone a Genova. L’accusa è di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche, per un ammontare complessivo di circa sette milioni di euro. “L’operazione Domino ha permesso di svelare un’organizzazione presente sul territorio nazionale che, solo formalmente, procedeva alla raccolta di somme di denaro attraverso canali bancari e in contanti per finanziare le varie charity operanti nella Striscia di Gaza e nei territori della Cisgiordania”, ha detto il colonnello Filippo Capineri, comandante del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terrorismo, nove arresti a Genova. Guardia di Finanza: "Finanziavano Hamas"

Leggi anche: Terrorismo,finanziavano Hamas:9 arresti

Leggi anche: Genova, arrestate nove persone: «Finanziavano Hamas»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. Meloni: Soddisfazione per l'operazione; BLITZ ANTITERRORISMO NOVE ARRESTI A GENOVA; Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano, arrestato un 32enne; Il magnate russo Khoroshavtsev arrestato e liberato, la Corte d’Appello: no all’estradizione.

Terrorismo: nove arresti a Genova, anche il presidente dei “Palestinesi in Italia”. Da tre società di beneficenza con le cellule italiane 7milioni di euro ad Hamas - L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato assieme alla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. ilcorrieredelgiorno.it