Terrorismo nove arresti a Genova Guardia di Finanza | Finanziavano Hamas

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maxi operazione delle forze dell’ordine ha portato all’ arresto di nove persone a Genova. L’accusa è di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche, per un ammontare complessivo di circa sette milioni di euro. “L’operazione Domino ha permesso di svelare un’organizzazione presente sul territorio nazionale che, solo formalmente, procedeva alla raccolta di somme di denaro attraverso canali bancari e in contanti per finanziare le varie charity operanti nella Striscia di Gaza e nei territori della Cisgiordania”, ha detto il colonnello Filippo Capineri, comandante del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

