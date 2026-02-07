Green agroindustria e digitale | 1,6 miliardi per le imprese del Sud
Il governo ha approvato il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, uno strumento chiave per sostenere le imprese del Sud. Con 1,6 miliardi di euro, il nuovo stanziamento punta a rafforzare il settore agroindustriale e digitale, offrendo nuove opportunità di crescita e investimenti.
Via libera al rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, uno dei principali strumenti di politica industriale a disposizione del governo. La dote, questa volta, è davvero consistente: 3,9 miliardi di euro, con una quota destinata alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che raggiunge 1,6 miliardi, il 40% del totale. Una “riserva” che rispetta i vincoli fissati dal Pnrr per favorire le aree meno sviluppate. Il decreto, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, non solo sblocca le risorse a disposizione del sistema produttivo ma contiene anche una importante dose di semplificazione delle procedure, in linea con le richieste avanzate dagli imprenditori per accelerare i tempi dell’istruttoria e dell’erogazione degli incentivi, che risultano ancora troppo lenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondimenti su Green Agroindustria
Legalità e sviluppo del Mezzogiorno, il Fisco fa tappa a Paestum: Leo, Carbone e Alesse al convegno sull’agroindustria del Sud
Imprese green e lavoro: la Campania guida il Sud nella transizione ecologica
La Campania torna a essere al centro dell’attenzione sulla transizione ecologica.
Ultime notizie su Green Agroindustria
Argomenti discussi: Frosinone Latina Doppia Transizione Digitale ed Ecologica Contributi 70% fino a 15.000 euro.
Distretti industriali, fatturato su. Green-digitale trainano gli investimentiLa doppia transizione green e digitale sarà il principale driver degli investimenti. Tecnologia, capitale umano e gestione dei rischi derivanti dal cambiamento Il Presidente del Consiglio di ... affaritaliani.it
Green e digitale, il confronto tra le generazioniPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
Agroindustria - Agroindustria added a new photo. facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.