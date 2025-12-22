Contrasto al commercio abusivo sanzionati cinque ambulanti | multe per circa 20 mila euro

Continua l’impegno della polizia di Stato in materia di controlli delle attività commerciali finalizzati alla verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’igiene e della genuinità degli alimenti e degli spazi destinati alla loro conservazione, nonché della regolarità della posizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

