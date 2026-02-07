Governare il rischio Come la tecnologia può aiutare l’Italia

L’Italia fatica a mettere in cima alle priorità i problemi che conosce da tempo. La tecnologia può aiutare a gestire meglio i rischi, ma ancora non si vede una svolta concreta. Il paese sa cosa c’è da fare, ma preferisce rimandare.

L’Italia non è un paese fragile perché ignora i propri problemi. E’ fragile perché li conosce benissimo e continua a rimandarli. Il dissesto idrogeologico è forse l’esempio più evidente di questa contraddizione nazionale: mappe dettagliate, rapporti sempre più sofisticati, dati aggiornati, eppure la sensazione costante di essere colti di sorpresa. In realtà, la sorpresa non è naturale. E’ politica. In questo contesto, la tecnologia non rappresenta una promessa salvifica né una scorciatoia morale. Rappresenta qualcosa di più scomodo: la fine dell’ambiguità. Oggi abbiamo strumenti che permettono di osservare il territorio in modo continuo, preciso, quasi ossessivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

