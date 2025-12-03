Giornata Mondiale Disabilità | in Italia solo il 33,5% degli adulti disabili ha un lavoro Ma la tecnologia può cambiare tutto

Si celebra oggi la Giornata internazionale delle persone con disabilità, giunta alla sua 33esima edizione. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, questa ricorrenza ha l’obiettivo di promuovere i diritti, la dignità e il benessere di chi vive con una disabilità. È un’occasione annuale per fare il punto sui progressi compiuti dalla società verso l’inclusione, ma anche per capire quanto ancora ci sia da fare in ambiti cruciali come la scuola e il mondo del lavoro. Il tema scelto per il 2025 è “ Promuovere società inclusive per le persone con disabilità per favorire il progresso sociale”, prendendo spunto dalla Seconda Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sociale di Doha dello scorso novembre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

