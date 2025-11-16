Gli Incubi di Nitro in un nuovo bellissimo album | L’ho scritto in camper il rap non dovrebbe mai dimenticare gli ultimi – L’intervista
Si intitola Incubi il nuovo album di Nitro, uno dei più preparati e seguiti rapper della scena italiana. Un album che conferma la sua verve intellettuale, rabbiosa e sociale, forte di voci e barre che partono dallo stomaco e allo stomaco colpiscono duramente l’ascoltatore. All’interno dell’album collaborazioni con nomi storici della scena come Salmo, il primo a credere in lui, e poi l’amico Nerone, Tormento e Madman; ma anche con facce giovani e promettenti come quelle della bravissima Sally Cruz, Silent Bob, 22Simba, e Niki Savage. Qual è il motore che ti ha spinto nella composizione di questo disco? «Due anni fa ho comprato un camper per fuggire quando voglio, tre quarti del disco è stato scritto nel camper, in giro, e il fatto proprio di ritrovare il contatto con le cose primordiali, la natura, parlare con gli amici, fare musica spensierato, senza dover per forza essere in studio dalla mattina alla sera, sono cose che hanno portato a questo, un disco di stomaco che ricorda un po’ alcuni dei miei primi lavori» Cosa assai gradita al tuo pubblico. 🔗 Leggi su Open.online
