Gli avversari | il tecnico Castori ha speso parole importanti nei confronti della compagine apuana Gli azzurri? Clienti molto pericolosi

Fabrizio Castori non le manda a dire. Il tecnico del Sudtirol giudica la Carrarese come una squadra molto pericolosa e avverte i suoi giocatori di non sottovalutare l’avversario. Durante la conferenza stampa pre-gara, Castori si è lasciato andare a parole dure, lasciando trasparire la sua esperienza e un certo spirito di sfida. La partita si avvicina e i tifosi sono curiosi di vedere come i due team si affronteranno sul campo.

"Quando il diavolo ti accarezza vuole l’anima". Fabrizio Castori (nella foto), tecnico del Sudtirol, nella conferenza stampa pre-gara ha avuto parole importanti per la Carrarese, sicuramente sincere, ma da un “marpione“ come lui ci si aspetta sempre che possa giocarti un brutto scherzo. "Siamo consapevoli della difficoltà della partita che andremo ad affrontare – ha esternato il decano della Serie B – contro una squadra che è in grande condizione e secondo me difficilissima da affrontare per la sua struttura, per il suo modo di giocare, per l’entusiasmo che ha. E’ una squadra giovane, ben allenata da Antonio Calabro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli avversari: il tecnico Castori ha speso parole importanti nei confronti della compagine apuana. "Gli azzurri? Clienti molto pericolosi» Approfondimenti su Carrarese Sudtirol Gli avversari. Il tecnico Indiani ammette: "Grande gara della Robur» Locatelli, Spalletti esalta il capitano della Juve: le parole del tecnico sono molto chiare. Cosa ha detto Durante la conferenza stampa, Spalletti ha commentato il rendimento di Locatelli, sottolineando il ruolo fondamentale del centrocampista nella squadra. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carrarese Sudtirol Argomenti discussi: Gli avversari: il tecnico Castori ha speso parole importanti nei confronti della compagine apuana. Gli azzurri? Clienti molto pericolosi; Commento all'articolo Gli avversari parla il tecnico Tisci Pineto in ritardo di sette punti Vogliamo continuare a crescere; Gli avversari dei rossoneri: il San Giuliano; Bisceglie-Taranto, Danucci: grande rispetto per gli avversari. Passerà il turno chi avrà più fame. Gli avversari: il tecnico Castori ha speso parole importanti nei confronti della compagine apuana. Gli azzurri? Clienti molto pericolosi»Quando il diavolo ti accarezza vuole l’anima. Fabrizio Castori (nella foto), tecnico del Sudtirol, nella conferenza stampa pre-gara ha ... sport.quotidiano.net Gli avversari. Il tecnico Indiani ammette: Grande gara della Robur»Subire una rete sul campo della capolista, dopo appena 4 minuti, avrebbe potuto stroncare qualunque squadra. Non il Siena: i bianconeri hanno reagito con orgoglio e coraggio, l’hanno rimessa in piedi, ... lanazione.it "Sì, è stata una partita tosta contro avversario forte". LE PAROLE DI ZEDADKA https://www.iltraversone.it/castori-a-caldo-abbiamo-vinto-col-cuore/ facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.