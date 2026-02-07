L’attrice americana Glenn Close ha deciso di parlare pubblicamente contro l’ICE e Donald Trump, dopo due recenti uccisioni di migranti. In un messaggio diretto, Close ha avvertito che ci sarà un prezzo da pagare per quanto accaduto. La sua presa di posizione, insolita per una star del cinema, ha colpito l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla politica migratoria degli Stati Uniti.

Glenn Close non è un volto abitualmente associato alla militanza politica. Proprio per questo, il suo intervento ha avuto un impatto immediato e profondo. In un video pubblicato su Instagram e Threads, l’attrice premio Oscar ha attaccato frontalmente l’amministrazione di Donald Trump e l’operato dell’Ice, parlando di indignazione, disgusto e di una democrazia americana messa seriamente a rischio. Parole pesanti, pronunciate dopo due uccisioni che, secondo Close, segnano un punto di non ritorno. Un messaggio che ha acceso il dibattito ben oltre Hollywood. L’attrice spiega di essersi sentita “ costretta a intervenire ” dopo aver trascorso mesi lontano dagli Stati Uniti, osservando da fuori ciò che stava accadendo nel suo Paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Glenn Close denuncia l’ICE e Trump dopo due uccisioni: “Ci sarà un prezzo”

L’attrice Glenn Close si è espressa pubblicamente contro le azioni delle forze dell’ordine a Minneapolis, commentando l’uccisione di due persone.

