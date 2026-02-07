Giulia Stabile si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver ricevuto la chiamata che le ha annunciato la sua partecipazione al prossimo tour internazionale di Rosalía, la ballerina romana si sente più motivata che mai. La notizia circola tra amici e colleghi e già si respira un’aria di entusiasmo, mentre lei si prepara a lasciare Roma e a salire sui palchi di tutto il mondo.

Per Giulia Stabile si apre una nuova fase professionale: secondo le informazioni emerse, la ballerina romana sarebbe stata scelta per entrare nel corpo di ballo del prossimo tour internazionale di Rosalía. Un passaggio che segnerebbe un’ulteriore evoluzione del suo percorso, già consolidato tra televisione e danza. A 23 anni, Giulia Stabile ha costruito la propria carriera dopo la vittoria ad Amici, proseguendo poi come professionista nello stesso programma e ampliando successivamente le esperienze televisive. Nelle ultime settimane, riferimenti e indiscrezioni hanno iniziato a convergere su un progetto che la porterebbe su palchi fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giulia Stabile, la chiamata e la splendida notizia: dove va

Approfondimenti su Giulia Stabile

Giulia Stabile ha appena ricevuto una chiamata che le cambia la giornata.

Giulia Stabile ha ricevuto una chiamata che cambia tutto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giulia Stabile

Argomenti discussi: Lo sfogo di Giulia Stabile: Ero arrivata al limite per le offese; Tu vieni con me. Svolta pazzesca per Giulia Stabile, la chiamata e la splendida notizia: dove va; Tu vieni con me Svolta pazzesca per Giulia Stabile | chiamata e splendida notizia; Tu vieni con me. Svolta pazzesca per Giulia Stabile: chiamata e splendida notizia.

Tu vieni con me. Svolta pazzesca per Giulia Stabile: chiamata e splendida notiziaC’è un momento, nella carriera di un talento cresciuto sotto i riflettori, in cui l’Italia inizia a stare stretta e l’orizzonte si allarga all’improvviso. Per ... thesocialpost.it

Giulia Stabile a Le Iene: Ad Amici mi chiamarono oca per la mia risata. Ecco perché non ho mai ringraziato Maria De FilippiIntervistata a Le Iene, l'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile ha raccontato del legame con Maria De Filippi e degli insulti degli haters che ha ricevuto nel corso degli anni. msn.com

Dalla scuola di Amici ai palchi di tutto il mondo. Giulia Stabile sembra pronta a unirsi al tour di Rosalía facebook

48 ore a Londra con Giulia Stabile: il nostro @nicdedevitiis ha passato due giorni con lei tra le strade della città, tra ballo, chiacchiere e vita vera #LeIene x.com