Giulia Stabile ha ricevuto una chiamata che cambia tutto. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo talento, la ballerina e vincitrice di

C’è un momento, nella carriera di un talento cresciuto sotto i riflettori, in cui l’Italia inizia a stare stretta e l’orizzonte si allarga all’improvviso. Per Giulia Stabile quel momento sembra arrivato adesso: una fase nuova, più grande, più ambiziosa, che profuma di tour, prove infinite e palchi enormi. A 23 anni, la ballerina romana – amatissima dal pubblico dopo la vittoria ad Amici, poi confermata tra i professionisti e arrivata anche alla conduzione di Tu si que vales – si prepara a un passaggio che potrebbe cambiare ritmo e prospettiva alla sua storia professionale, portandola oltre i confini italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tu vieni con me”. Svolta pazzesca per Giulia Stabile: chiamata e splendida notizia

Approfondimenti su Giulia Stabile

Giulia Stabile ha appena ricevuto una chiamata che le cambia la giornata.

Dopo settimane di voci e speculazioni, emerge una notizia che riguarda Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: si parla di una possibile gravidanza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giulia Stabile

Argomenti discussi: CARNEVALE A CARBONARA DI NOLA: UNA GIORNATA DI FOLKLORE E COMUNITÀ; Le foto inquietanti nei file Epstein sembrano mostrare Andrew a quattro zampe sopra una donna distesa sul pavimento; Parma-Juventus, le parole di Luciano Spalletti alla vigilia del match.

Vieni con me, se urli ti ammazzo. Il racconto della vittima dello stupro a Roma. L’ipotesi: il colpevole fuggito all’esteroTu adesso vieni con me, se urli ti ammazzo. Questa la frase che sarebbe stata pronunciata dall’autore che avrebbe materialmente compiuto lo stupro di Tor Tre Teste a Roma, avvenuto la notte del 25 ... blitzquotidiano.it

Giulia Stabile potrebbe entrare nel corpo di ballo del LVX Tour 2026 di Rosalía. Tra indizi social, prove di coreografia e un tatuaggio dedicato alla cantante, il sogno internazionale della ballerina di Amici 20 sembra sempre più vicino. Dal talent italiano ai palc facebook

48 ore a Londra con Giulia Stabile: il nostro @nicdedevitiis ha passato due giorni con lei tra le strade della città, tra ballo, chiacchiere e vita vera #LeIene x.com