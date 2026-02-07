Le forze politiche si sono incontrate di nuovo per discutere un progetto condiviso. Giuditta, portavoce di Noi di Centro, ha ribadito l’importanza di mantenere unito il Campo Largo, che ha portato alla elezione di Fico alla Regione Campania. Ora, con le elezioni comunali ad Avellino dietro l’angolo, i partiti cercano un accordo per affrontare insieme il voto, convinti che un fronte compatto sia l’unica strada per vincere.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Siamo da sempre fautori di quel Campo Largo che ha portato all' elezione del presidente Fico alla Regione Campania e crediamo che sia l'unica soluzione possibile per affrontare i prossimi importanti appuntamenti elettorali a cominciare dal rinnovo del consiglio comunale della Città di Avellino. Raccogliamo quindi con favore l'invito del Movimento 5 Stelle " a fare presto " e a ritrovarsi, insieme a tutte le forze politiche di centrosinistra, attorno ad un tavolo per definire i punti programmatici di un progetto che metta al centro le esigenze dei cittadini e lo sviluppo economico di Avellino rendendola più attrattiva e vivibile.

© Anteprima24.it - Giuditta (Noi di Centro): “Dialogo tra forze politiche per un progetto condiviso”



