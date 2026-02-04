Tensioni a Torino segnali di frattura nel dialogo tra forze politiche dopo l’episodio di scontro

A Torino la situazione si è fatta più tesa dopo lo scontro tra gruppi di ultrà e forze dell’ordine. La scorsa notte, scene di caos davanti allo stadio hanno portato a interventi della polizia e a qualche ferito. Le parole dei politici si fanno più dure, e il rapporto tra le istituzioni e i tifosi sembra incrinarsi ulteriormente. La città si prepara a un possibile aumento delle tensioni nei prossimi giorni.

A Torino, la tensione ha raggiunto un punto critico dopo un’episodio di scontro tra gruppi di ultrà e forze dell’ordine, che ha scatenato reazioni politiche immediate e segnato un punto di svolta nel dialogo tra le forze istituzionali. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 febbraio 2026 in una zona centrale della città, è stato innescato da un lancio di petardi nei pressi dello stadio, con l’obiettivo di colpire il portiere della squadra locale, Audero. Le forze di polizia hanno reagito con l’arresto di un giovane di 19 anni, identificato come ultrà dell’Inter, che si trovava in possesso di esplosivi artigianali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Torino Ultras

A Torino, nelle ultime ore, le tensioni tra gruppi di giovani sono cresciute dopo gli scontri in zona Mollicone.

Nella serata di ieri, a Torino, alcuni gruppi di giovani e le forze dell’ordine si sono affrontati in diverse parti del centro città.

Ultime notizie su Torino Ultras

