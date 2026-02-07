Girava con un revolver in una busta Diciassettenne finisce in manette

La polizia di Lugo ha arrestato un ragazzo di 17 anni, di origine italiana di seconda generazione, trovato in possesso di un vecchio revolver arrugginito con la matricola abrasa. Il giovane girava con l’arma nascosta in una busta, senza un motivo apparente. Gli agenti lo hanno fermato e, durante il controllo, hanno scoperto il revolver. Ora si trova in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Un diciassettenne italiano di seconda generazione è stato arrestato a Lugo dalla polizia con un vecchio revolver arrugginito con matricola abrasa. L’arresto è scattato alcuni giorni fa quando agenti dell’Anticrimine del locale Commissariato, impegnati in attività per arginare i reati contro il patrimonio, hanno controllato quattro giovani, tra cui due ragazze, che con fare ritenuto sospetto stavano uscendo dal parco del Loto di via Brignani. Dalle successive verifiche è emerso che un ventenne, poi denunciato, e il diciassettenne, entrambi già noti alla forze dell’ordine, stavano trasportando merce di dubbia provenienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

