Giovanni Ongaro da Clusone alle Olimpiadi per il Brasile | La scelta giusta? Sì perché vedo mia madre felice

Giovanni Ongaro ha lasciato il suo paese, Clusone, per inseguire il sogno olimpico in Brasile. Dopo mesi di allenamenti, ha finalmente avuto l’opportunità di partecipare alle Olimpiadi a Vitòria, città brasiliana che ha radici italiane profonde. Per lui, la scelta di partire è stata semplice: “Vedo mia madre felice, ed è questa la mia motivazione più grande”. La distanza di circa 9 mila chilometri non ha fermato la sua determinazione, e ora si gode il risultato di un percorso lungo e impegnativo.

In linea d’aria sono circa 9 mila i chilometri che separano il comune bergamasco di Clusone da Vitòria, città brasiliana che si affaccia sull’Oceano Atalantico e capitale dello stato di Espírito Santo, colonizzato sin dalla fine dell’Ottocento da un fitto numero di immigrati italiani. Vitòria è il luogo che genera le radici verdeoro di Giovanni Ongaro, 22enne della Val Seriana con doppio passaporto, che gareggerà sotto le insegne della bandiera brasiliana alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, nello sci alpino, il 14 (slalom gigante) e il 16 (slalom speciale) febbraio. “Giongo”, come lo chiama il suo sci club, il Val Palot, è figlio di mamma Cleide Souza, brasiliana di origine, e papà Massimo, bergamasco di Clusone.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Clusone Olimpiadi Diplomazia, Labriola (Tim): "Tenere il Brasile scelta giusta, oggi raccogliamo i risultati" Nadia Delago: “Felice per mia sorella e la mia famiglia. Olimpiadi? C’è ancora una gara…” Nadia Delago esprime gioia per il successo della sorella e della famiglia, sottolineando che le competizioni di sci alpino sono ancora in corso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Clusone Olimpiadi Argomenti discussi: Giovanni Ongaro, da Clusone alle Olimpiadi per il Brasile: La scelta giusta? Sì, perché vedo mia madre felice; Giovanni Ongaro: da Clusone alle Olimpiadi con il Brasile. La fiaccola il 2 febbraio in Valle Seriana; Olimpiadi bergamasche, la magnifica top 11 da primato; Antenna 2 Tg 29 01 2026. Giovanni Ongaro, da Clusone alle Olimpiadi per il Brasile: La scelta giusta? Sì, perché vedo mia madre feliceIl 22enne baradello gareggerà a Milano Cortina 2026 nello sci alpino, in gigante e slalom. Due anni fa ha iniziato a gareggiare sotto i colori della bandiera verdeoro per via delle origini della madre ... bergamonews.it Clusone, Giovanni Ongaro, il fiorinese do Brasil alle Olimpiadi ma per il… BrasilePapà di Clusone e mamma brasiliana. Lo sci? Quando penso di sentirmi meglio nello speciale vado forte nel gigante. araberara.it Il trio piemontese in raduno con la Nazionale juniores a Ostia. Una stimolante avventura in azzurro per il nostro Alessio Hincu con Giovanni Campo (VO2 Nuoto Torino) e Matteo Ongaro (Nuoto Chivasso). facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.