Giovanili Primavera c’è la sfida contro la Salernitana
Il settore giovanile dell’Ascoli si prepara a un fine settimana importante. Le squadre dei giovani affrontano le sfide di campionato, con la Primavera che sfida la Salernitana. I ragazzi sono pronti a dare il massimo, sperando di portare a casa risultati positivi e continuare la buona corsa stagionale.
Un nuovo fine settimana carico di passione per le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli che saranno chiamate a scendere in campo per affrontare i rispettivi impegni di campionato. La Primavera di Corsi dopo il successo sul Benevento proverà a rosicchiare ancora terreno sulla zona playoff che ora dista soltanto quattro punti. Stamattina al Picchio Village il confronto con la Salernitana offrirà una ghiotta occasione per portare a casa altri tre punti davvero importanti. L’incontro andrà in scena con avvio programmato alle 11. Nel match d’andata l’Ascoli riuscì ad imporsi sui campani con un roboante 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giovanili. La Primavera dell’Academy si fa travolgere dalla Giana
La Primavera della San Marino Academy ha subito una pesante sconfitta in trasferta contro la Giana Erminio.
La Salernitana sfida il Potenza, le parole di Raffaele: "Sfida impegnativa, tifosi al nostro fianco"
