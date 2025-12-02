Giornata internazionale persone con disabilità Montecitorio si illumina di viola
ROMA – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, prevista per mercoledì 3 dicembre, la facciata di Palazzo Montecitorio viene illuminata con il colore viola, con la proiezione della scritta “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, dal tramonto di mercoledì all’una di giovedì 4 dicembre. E’ quanto fa sapere, tramite una breve nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati nel comunicare l’iniziativa. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
