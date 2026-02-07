Gianni Sperti mostra il suo attico di lusso a Roma. L’opinionista di Uomini e Donne apre le porte della sua casa, un appartamento con un design minimalista e un grande terrazzo che si affaccia sul Gazometro. Sperti rivela anche la sua passione per il giardinaggio, che coltiva tra le mura di casa.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Gianni Sperti: L’opinionista di Uomini e Donne svela la sua casa e la sua passione per il giardinaggio. Gianni Sperti, uno degli opinionisti più amati di Uomini e Donne, vive in un attico esclusivo nella zona storica di Ostiense, a Roma. La sua casa rappresenta perfettamente il suo stile di vita, che unisce funzionalità e raffinatezza. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gianni Sperti: L’attico di lusso a Roma, il design minimalista e il terrazzo con vista sul Gazometro

Approfondimenti su Gianni Sperti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gianni Sperti

Argomenti discussi: Gianni Sperti, l'attico di lusso nel quartiere storico di Roma: le vetrate, la cucina con vista, il terrazzo sul Gazometro; Gianni Sperti, l'attico di lusso nel quartiere storico di Roma: le vetrate, la cucina con vista, il terrazzo sul Gazometro, il letto...; Gianni Sperti, l'attico di lusso nel quartiere storico di Roma: le vetrate, la cucina con vista, il terrazzo sul Gazometro; Gianni Sperti, l'attico di lusso nel quartiere storico di Roma: le vetrate, la cucina con vista, il terrazzo sul Gazometro.

Gianni Sperti, l'attico di lusso nel quartiere storico di Roma: le vetrate, la cucina con vista, il terrazzo sul GazometroGianni Sperti è, oggi, uno degli opinionisti più noti del panorama televisivo italiano. Insieme a Tina Cipollari è protagonista ... msn.com

Uomini e Donne, dove vive Gianni Sperti? Lussuoso attico a Roma/ La vista nello storico quartiere è favolosaIncantevole vista dall'appartamento di Gianni Sperti a Roma, dove vive l'opinionista di Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e Donne non si vede da un pò in studio. Ti manca Dicci la tua nei commenti #tvblog #giannisperti #uominiedonne facebook