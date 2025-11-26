Quanto costa un attico con vista Duomo? Firenze castelli e ville storiche | i prezzi stellari del lusso

Firenze, 26 novembre 2025 – Non c’è limite alla fantasia, se non le capacità del portafoglio: a Firenze è possibile acquistare castelli, residenze prestigiose, ville storiche, dove hanno vissuto regine e dove hanno dimorato celebrità, e hanno tutto ci ò che si desidera per un vivere di lusso, quello vero. Pronti a fare un viaggio da sogno? Ecco alcune delle meraviglie proposte dalla società Lionard Luxury Real Estate. Nuovo complesso di lusso a Firenze nell’ex banca delle battaglie antagoniste: “Case da 800mila euro a salire” Attico con terrazza sul Duomo. Iniziamo da un attico con terrazza e vista esclusiva sul Duomo: 200 metri quadrati di interni, 150 di esterni (comprensivi di jacuzzi con vista); due piani, quattro camere da letto, tre bagni, con arredi di design su misura, materiali di pregio e opere d’arte di valore, e un ascensore interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

