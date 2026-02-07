Sabato 7 febbraio alle 18, Genoa e Napoli scendono in campo a Marassi. Il Napoli cerca di mantenere il terzo posto in classifica, ma la partita non sarà facile. Il Genoa vuole sorprendere in casa e portare a casa i tre punti. Entrambe le squadre puntano a segnare almeno un gol, e il pronostico indica una partita aperta e combattuta.

Il Napoli deve prima di tutto difendere la terza posizione in Serie A in questo momento, e la trasferta di Marassi contro il Genoa non si preannuncia delle più agevoli. I partenopei sono tornati al successo con la Fiorentina nello scorso weekend, ma non è stata una passeggiata. Ora c’è però da sbloccarsi anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Napoli (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Marassi

Questa sera alle 18:00 il Genoa ospita il Napoli in una partita importante per entrambe le squadre.

